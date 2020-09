Giornata Internazionale della Pace, Zanetti ambasciatore. “Esempio dentro e fuori dal campo”

Javier Zanetti sarà ambasciatore nella Giornata Internazionale della Pace. L’ex capitano nerazzurro è sicuramente una figura che incarna determinati valori, quegli stessi valori che hanno spinto Heartfulness Italia a scegliere il vicepresidente nerazzurro come testimonial. “La leggenda del calcio mondiale, nonché attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti sarà nostro ambassador il 21 settembre in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Già organizzatore della Partita della Pace nel 2014, da sempre è un esempio positivo dentro e fuori dal campo, con azioni concrete a favore di chi vive in contesti svantaggiati“, la motivazione di Heartfulness. Zanetti è il fondatore, insieme alla moglie Paula, della ‘Fondazione P.U.P.I. Onlus’, creata nel 2001 con “l’obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti“.