«Siamo Squadra (dentro e fuori dal campo), continuiamo a lavorare per portare l’Inter sempre più in alto». Così il vice presidente ed ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti in un post sui social ha commentato il trionfo della società e della squadra nerazzurra ai premi AIC per la stagione 2023-2024. Anche lui era insieme a Marottae ad Ausilio sul palco quando il club interista è stato premiato come società dell'anno dopo la vittoria, nella passata stagione, del ventesimo scudetto e dopo la conquista della seconda stella.