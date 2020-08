Zanetti, 25 anni fa la prima volta con la maglia dell’Inter: “Orgoglio ogni giorno più forte”

27 agosto 1995, prima giornata di Serie A: a San Siro, l’Inter di Ottavio Bianchi comincia la stagione con una vittoria per 1-0 contro il Vicenza. Tra gli 11 nerazzurri in campo c’è un volto nuovo: Javier Zanetti, 22enne argentino arrivato a Milano in estate, proveniente dal Banfield. Nel frattempo, quel giovane sudamericano è diventato simbolo, leggenda e vice presidente dell’Inter.

Oggi, 25 anni dopo, lo stesso Zanetti ha voluto ricordare, attraverso i suoi profili social, questo importante anniversario: “Oggi, 25 anni fa, iniziava la mia storia con questi colori. Da quell’Inter-Vicenza del 27 agosto 1995 sento la maglia nerazzurra come la mia pelle, una famiglia. L’orgoglio di essere parte dell’Inter da quel pomeriggio a San Siro è più forte ogni giorno, da 25 anni“.