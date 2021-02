Juve-Inter, Zanetti affida la sua risposta a Giacinto Facchetti

Il vice presidente del club nerazzurro Javier Zanetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con una frase di Facchetti

L' Inter si lecca le ferite dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Juventus . L'ex capitano e vice presidente Javier Zanetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Giacinto Facchetti con una sua citazione legata proprio ai colori nerazzurri.

"Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore" ha scritto Javier Zanetti, rivendicando l'orgoglio dell'essere interista dopo le polemiche per il battibecco tra Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante la sfida di ieri.