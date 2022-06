Zhang, meeting a Interello con dipendenti e dirigenti: le foto postate dal presidente

Il presidente ha avuto modo così di ringraziare chi collabora con il club nerazzurro per il lavoro svolto

Nel pomeriggio Steven Zhang e tutti i membri del direttivo interista si sono recato a Interello. Il presidente ha avuto modo così di ringraziare chi collabora con il club nerazzurro per il lavoro svolto, per come è stato superato il momento della pandemia. Dopo l'incontro STeven Zhang ha postato due Stories su Instagram posando insieme a tutti i ragazzi.