Paolo Ziliani ha ricordato di essersi occupato di Luca Pairetto sei anni fa. Il 22 ottobre 2018 usciva un suo articolo per il Fatto Quotidiano, che parlava dell'arbitro internazionale. Veniva a questo proposito citato un fatto accaduto in Lanciano-Siracusa, playoff di Serie C. "D'Aversa (che oggi allena l'Empoli) fu ammonito due volta ma Pairetto riuscì a mantenerlo in campo", scriveva Ziliani. A proposito del tanto discusso arbitraggio in Inter -Bologna , il giornalista ha commentato con un laconico "l'ultima perla della collana".

"Una cosa che nessuno sa è che per questo articolo Luca Pairetto, com’è buona abitudine della stragrande maggioranza degli arbitri italiani, che non accettano alcun tipo di critica (e non si capisce perchè abbiano scelto di fare questo mestiere, a dire il vero) aveva avviato un’azione legale in cui in prima battuta aveva chiesto al Fatto Quotidiano e al sottoscritto un risarcimento per diffamazione di 100 mila euro. Ad informarmi furono gli avvocati del Fatto: poi non ne seppi più nulla ed evidentemente il figlio d’arte (si fa per dire) di papà Pierluigi radiato per lo scandalo di Calciopoli fu indotto ad addivenire a più miti e ragionevoli consigli. Se devo essere sincero, a distanza di tanti anni, e di tante prodezze del nostro eroe, mi sembra di sparare sulla Croce Rossa intervenendo ogni volta che il fischietto della sezione di Nichelino ne combina una. Niente di nuovo sotto il sole, per quanto mi riguarda. E una sola considerazione: se Pairetto è diventato internazionale, figuratevi gli altri", ha scritto in queste ore il giornalista sportivo, rivelando un dettaglio inedito.