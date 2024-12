VIDEO / L’Inter celebra Adriano: “Ogni singola opera era pura magia”

È arrivato il giorno dell'addio al calcio ufficiale di Adriano , il giocatore che a Milano ricordano tutti come l'Imperatore. In queste ore ha raccontato tanto di sé e della sua carriera e di tutte le difficoltà avute purtroppo a causa della perdita di suo padre, degli eccessi dovuti all'alcolismo con Moratti che ha tentato di proteggerlo con tutte le forze dai suoi demoni.

Il club nerazzurro celebra questo suo giorno speciale e tutti quelli vissuti in nerazzurro con un video pubblicato sui social. "Ogni sua singola opera era pura magia. Il meglio del meglio di Adriano con la nostra maglia", ha scritto il club come didascalia del post dedicato all'ex attaccante brasiliano. Arrivato dal Flamengo a Milano nella stagione 2001-2002, era andato in prestito alla Fiorentina ed era passato poi al Parma dal 2002 al 2004. Era tornato a giocare nell'Inter nel 2004 e fino al 2007 ha segnato 44 gol in 103 presenze. La parentesi al San Paolo nella stagione 2007-2008 per aiutarlo a stare meglio nella sua terra, e il ritorno all'Inter nella stagione successiva con 12 presenze e 3 reti. Poi il ritorno nella sua terra e un altro salto in Italia, alla Roma.