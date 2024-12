"Sono davvero sprofondato. Non avevo le energie per alzarmi presto e andare ad allenarmi, amico, e tanto meno per fare le altre cose che devi fare fuori dal club: mangiare bene, dormire bene, riposarti e, soprattutto, prendertela comoda. La mia unica preoccupazione era bere e andare in discoteca. Questa routine non mi rendeva felice, contrariamente a quanto molti immaginano. La gente ancora oggi confonde le cose. Pensano che facciamo così perché in realtà siamo dei mascalzoni, degli spudorati. No, amico. Bere era l'unico modo per non pensare a un cazzo".