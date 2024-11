Approfondita analisi, firmata Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport, della situazione delle tre big storiche del nostro calcio in relazione ai ricavi commerciali. Una voce ormai fondamentale in ogni società, il pilastro dei ricavi extracampo, che contribuiscono a formare il bilancio dei club. L'Inter, dopo il boom delle sponsorizzazioni firmate Suning, ha dovuto a lungo rincorrere Juventus e Milan. Una rincorsa non ancora completata. Ma il gap si è ridotto pesantemente.

L'Inter, per altro, ha già annunciato ufficialmente di aver sottoscritto sponsorizzazioni per 96 milioni di euro in questa stagione, in crescita di 18 milioni rispetto al 2023/2024. Quindi anche quel 112 finale è destinato a salire.