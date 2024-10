Il tema che in questo momento diventa dunque prioritario è la valutazione dell’intera area di San Siro che dovrà effettuare l’Agenzia delle Entrate e per la quale Sala è in grande pressing. I risultati, secondo quanto raccolto da FCINTER1908, dovrebbero arrivare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. L’agenda di Inter e Milan prevederà in quel momento valutazioni interne per capire la fattibilità dell’investimento. Fino a quel momento, ovviamente, le ipotesi Rozzano e San Donato rimarranno sullo sfondo. Ma con una priorità ormai ben chiara.