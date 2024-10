Lo Stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro, è uno dei luoghi più iconici del calcio mondiale e un simbolo della città di Milano. La sua storia è strettamente legata alle due principali squadre della città, l'Inter e il Milan

Le Origini: La Costruzione dello Stadio di San Siro (1925-1926)

Il progetto di costruire lo stadio nasce nel 1925 grazie a Piero Pirelli, allora presidente del Milan, con l'obiettivo di creare una casa per il calcio in città. La struttura, costruita nel quartiere di San Siro, venne inaugurata il 19 settembre 1926 con una partita tra Milan e Inter, terminata 6-3 a favore dell'Inter. Inizialmente, lo stadio poteva ospitare circa 35.000 spettatori, una capienza che rifletteva le ambizioni di Pirelli di far diventare San Siro il teatro principale del calcio milanese.