"In questo caso però se andasse in porto il progetto che i club hanno illustrato ieri al ministro della Cultura e a quello dello Sport Andrea Abodi — a Roma con il sindaco di Milano Beppe Sala c’erano l’ad nerazzurro Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni, con i rappresentanti di Oaktree Katherine Ralph e Alejandro Cano e quello di RedBird David Castelblanco —, del vecchio San Siro potrebbe restare non molto. La Soprintendenza aveva già dato l’ok per mantenere solo una parte del secondo anello, quello strettamente sottoposto a vincolo. Un ricordo, una vestigia dello stadio, che sarà inglobato nel progetto di riqualificazione della zona. Un vincolo light che ora ha ottenuto la benedizione anche dal ministro Giuli", scrive il Corriere della Sera.