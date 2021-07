Capello: “Italia, devi avere orgoglio. Una soddisfazione per i 700mila italiani in Inghilterra”

L'ex tecnico Fabio Capello ha parlato ad Ansa della sfida di domenica contro l'Inghilterra nella finale dell'Europeo

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Della vittoria a Wembley ricordo la dedica che facemmo ai 20 mila 'camerieri' che lavoravano in Inghilterra, per come fummo apostrofati noi dai tabloid inglesi prima di quella partita. Quest'anno gli Azzurri devono pensare di regalare una grande soddisfazione ai 700 mila italiani che lavorano lì. Sarà importante avere molto orgoglio, questo deve sentire la squadra quando va in campo". Lo dice all'ANSA Fabio Capello, ricordando le emozioni della prima vittoria dell'Italia a Wembley il 14 novembre 1973, arrivata grazie a un suo gol.