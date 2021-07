UFFICIALE – La Serie A conferma i cinque cambi anche per il 2021-2022

La Serie A conferma le cinque sostituzioni anche per la stagione 2021-2022. Lo ha annunciato la FIGC

La Serie A conferma le cinque sostituzioni anche per la stagione 2021-2022. Lo ha annunciato la FIGC, dando il via libera alla richiesta della Serie A di poter usufruire dell'emendamento temporaneo concesso dall'IFAB fino al 31 dicembre 2022 in merito al numero di cambi per ogni squadra, passato da 3 a 5.