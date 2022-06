TS / Inter-Dybala, la richiesta e la speranza di Marotta. Intanto l’entourage…

Il quotidiano fa il punto della situazione sul possibile approdo dell'attaccante argentino in nerazzurro

Con il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, il passaggio di Paulo Dybala in nerazzurro è diventato un punto di domanda. La società meneghina ha 'parcheggiato', per il momento, la 'Joya' dopo aver ripreso il belga, chiedendogli di aspettare l'uscita di due attaccanti. Una necessità dopo il diktat di Zhang di abbassare il monte ingaggi del 10-15%.