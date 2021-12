“Abbattere o ristrutturare lo stadio Meazza?”: evento dibattito il 4 dicembre

Nella Sala Consiliare di Angera, Varese, un incontro con Beppe Dossena e Ceccarelli, presidente della commissione rigenerazione urbana del Comune di Milano

"Abbattere o ristrutturare Il Meazza? La questione del nuovo stadio, più che mai infuocata, sta dividendo opinione pubblica, politica, sentimenti". Così, il 4 dicembre, ad Angera, in provincia di Varese, sul lago Maggiore se ne parlerà in un evento. Si terrà nella Sala Consiliare alle 21.10 in via Cavour e il dibattito sarà trasmesso online. Sulla pagina Facebook della Città di Anguera o sulla pagina Youtube del Comune di Angera.