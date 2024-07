Abodi: “Calcio, fattori patologici come indebitamento e litigiosità. La Figc…”

«Bisogna capire come non ripetere gli stessi errori, a settembre c’è la Nations e bisogna aver già capito il senso di quella sconfitta, per come siamo usciti dal campo. Ma la federazione sa cosa deve fare, io credo nel rispetto e nell'autonomia e sto al mio posto. Lunedì ci sarà n consiglio importante per decidere lo spostamento delle elezioni e per dedicare il 4 novembre a una assemblea statutaria per iniziare le riforme. Mi auguro che lunedì tutti siano ispirati, sapendo che il motore del sistema calcio che è la Serie A ha fatto delle richieste che debbano essere accolte nella giusta misura. Così come eguale rispetto merita la lega dilettanti motore del calcio di base. Io governo farà la sua parte per migliorare», ha concluso il Ministro.