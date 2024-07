Nella giornata di ieri, la proprietà dell'Inter ha incontrato il presidente della Figc Gravina e il ministro dello Sport Abodi. Un incontro istituzionale per farsi conoscere, ma anche per affrontare già alcuni temi importanti.

"Oaktree non vuole perdere tempo. E così, dopo essersi presentati in via indiretta subito dopo l’insediamento in viale della Liberazione, ieri i vertici della società nerazzurra hanno incontrato personalmente a Roma prima il presidente federale Gabriele Gravina e poi il ministro dello Sport Andrea Abodi. A favorire l’incontro è stato il presidente Beppe Marotta. Con lui ecco i tre uomini operativi del fondo statunitense, ovvero Alejandro Cano, Katherine Ralph e Renato Meduri", scrive La Gazzetta dello Sport.