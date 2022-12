Abodi su Mihajlovic: “Era un combattente, darà fiducia a chi sta ancora combattendo”

"E' una giornata triste, non piangiamo solo l'uomo pubblico, l'ex calciatore e l'ex allenatore, ma un combattente". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi all'ANSA, a margine dell'assemblea generale del consiglio nazionale dei giovani in scena a Roma, commentando la scomparsa di Mihajlovic.