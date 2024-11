"I fruitori devono comprendere in maniera meno superficiale che con dieci euro per ognuno non si vede solo una partita"

Matteo Pifferi Redattore 27 novembre 2024 (modifica il 27 novembre 2024 | 21:01)

"I temi della pirateria e delle scommesse illegali riguardano l'economia criminale, che va oltre gli interessi legittimi della Serie A. Il salto di qualità si farà quando, oltre a interrompere il servizio illegale, si perseguiranno i fruitori del servizio". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, a margine della presentazione del progetto "Sport per la Legalità" in merito alla maxi operazione anti pirateria che ha portato a smantellare un giro d'affari da 250 milioni al mese in Europa.