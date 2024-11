Inchiesta ultras, il ministro Abodi: “Non mi aspetto sanzioni per i club”

"Da qualche giorno mi aspetto un segnale dalle istituzioni del mondo del calcio perché non venga sottovalutato il tema e che la federazione prenda una posizione perché la giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria. Ne ho parlato anche con i vertici federali".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento RCS al MAXXI parlando dell'inchiesta di Milano sulle curve di Milan e Inter. "Non mi aspetto sanzioni, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, soprattutto di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi", ha aggiunto.