Il Ministro Abodi: “A breve il ripristino della pubblicità del betting”

«Sono dell’idea che alla catena del valore deve partecipare anche l’organizzatore dell’evento, non è possibile che non abbia benefici. Nella pirateria l’attività di contrasto sia fondamentale. Il Parlamento con il supporto del Governo, ha fatto una legge all’avanguardia, e questo è segno di maturità. I colleghi europei mi hanno chiesto di mettere a disposizione anche la relazione tecnica per mutuarla, ma la norma deve avere una applicazione complessiva. Non si tratta di qualche marachella di giovani che smanettano sul web ma ci sono centrali internazionali della criminalità organizzata che raccolgono volumi impressionanti di denaro, per reinvestirli in droga, in armi o altro, il contrasto va esattamente in questa direzione. Nei prossimi giorni, ho già parlato con Piantedosi e Nordio, la polizia postale e la GdF, lavoreremo per un protocollo per dare tempestività d’azione e anche visibilità a quello che stiamo facendo», ha aggiunto il Ministro.