"Sulla Serie A - prosegue Scaroni - si muovono 35 miliardi di scommesse, è assurdo che nessuna società italiana abbia vantaggi da questo. In tutta Europa è concesso, in Italia no e credo che se una cosa viene concessa in tutta Europa e non in Italia vuol dire che in Italia si fanno cretinate. Questa scelta fu fatta dal governo cinque stelle ed è ora di cambiarla".