Abodi: “Chi diventa violento perde lo status di tifoso e diventa delinquente. Le società…”

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato a Parigi, in ambasciata, ad alcuni giornalisti in merito agli scontri negli stadi

"I violenti, che entrano nella dimensione della delinquenza, perdono lo status di tifosi": lo ha detto a Parigi, parlando in ambasciata d'Italia con i giornalisti, il ministro dello Sport, Andrea Abodi. "L'impegno comune degli anni scorsi - ha detto Abodi, nella capitale francese per un evento dedicato alla scherma - ha ridotto drasticamente le problematiche della violenza e i suoi effetti negativi all'interno degli stadi, che molto raramente sono teatro di comportamenti violenti, anche se non dobbiamo mai abbassare la guardia.