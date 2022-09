Abraham: “Dybala leader anche se sembra abbia 12 anni! Lukaku disse che all’Inter…”

Le dichiarazioni dell'attaccante della Roma intervistato dal Daily Mail

Gianni Pampinella

L'approdo nel calcio italiano, Mourinho, Dybala. Sono alcuni degli argomenti affrontati da Tammy Abraham in un lunga intervista al Daily Mail. "Se un paio di anni fa mi avessi detto che avrei giocato in Italia, non ti avrei creduto. Lasciare il Chelsea è stato difficile, è lì che sono cresciuto dall'età di sette anni. Non sapevo molto del calcio italiano, ma mi ha aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Sono uscito dalla mia di comfort zone e non ho rimpianti".

"Il calcio italiano è molto tattico. Penso che si concentrino principalmente sul non subire gol, il che ovviamente rende tutto più difficile per un attaccante. Una cosa che dovevo imparare in fretta era come guadagnare calci di punizione. Tenere la palla in attacco quando la tua squadra potrebbe aver bisogno di una pausa, subire i falli. Mourinho? È uno dei migliori nella gestione dei giocatori. Sa parlare con i giocatori, il modo migliore per affrontarli. Nel mio caso, non mi dice mai quanto sto bene. All'intervallo, non ricevo mai un "Ben fatto", anche se in fondo alla mia mente penso: "Sai che sto giocando bene". Vuole che tu faccia sempre meglio".

"Ricordo che Lukaku disse che all'Inter attacca di più la porta rispetto al Chelsea, quando era più spalle alla porta. Mi ha fatto pensare molto, paragonandolo al mio stile di gioco ora. Il centrocampo e i difensori sono importanti per il Chelsea, l'attaccante è un ruolo solitario e può essere difficile. Ma non credo sia vero dire che c'è una maledizione dei numeri 9. Ci sono motivi diversi - delle difficoltà di ognuno - per ognuno degli attaccanti ed è un onore giocare per quel club. Dybala? Ha talento. È bravo come su FIFA. Porta anche leadership anche se sembra avere 12 anni! Ha quell'esperienza di vittorie che ci serviva".

(Daily Mail)