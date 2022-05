Roma, Abraham: “È stata una stagione fantastica. Voglio vincere la finale”

L'attaccante aspetta di scendere in campo a Tirana contro il Feyenoord per la finale di Conference League

"Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference League. Una finale è una finale. E la voglio vincere". Tammy Abraham aspetta di scendere in campo a Tirana contro il Feyenoord per la finale di Conference League. "È stata una stagione fantastica - ha detto ai canali del club giallorosso -. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare il più possibile la squadra. Volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta - ha continuato - Siamo in finale, e già per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro. Per chiudere questo cerchio perfetto".