Chelsea, sospetto avvelenamento per Abramovich dopo i negoziati in Ucraina

L'oligarca russo Roman Abramovich e i negoziatori ucraini hanno ''manifestato sintomi di sospetto avvelenamento'' dopo un incontro a Kiev

Calcio e Finanza aggiunge: "Sospettati dell’attacco alcuni estremisti russi, che avevano l’obiettivo, spiega il WSJ, di sabotare i colloqui per porre fine alla guerra. In seguito sia Abramovich che i negoziatori ucraini sono migliorati e le loro vite non sono in pericolo. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato il signor Abramovich, non è stato tuttavia colpito: il portavoce del presidente ucraino ha affermato di non avere informazioni su alcun sospetto avvelenamento".