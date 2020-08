Accardi: “Conte confermato? Era l’unica soluzione. Messi appetibile per l’Inter: nel calcio…”

Beppe Accardi, noto agente e intermediario, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: “Era l’unica soluzione possibile. Buttare via tutti i soldi spesi non avrebbe avuto senso. Tra un mese tutti dimenticheranno tutto. Poi è chiaro, dipenderà dai risultati. E se l’Inter non dovesse iniziare bene le polemiche tornerebbero“.

Su Messi Accardi non ha dubbi: “Dopo la rottura potrebbe essere davvero appetibile per l’Inter. Nel calcio ci sono cose che sembrano impossibili e poi diventano reali. Tanto dipenderà dalla clausola. E comunque potrebbero essere inseriti alcuni calciatori nell’eventuale operazione. Mercato? Gli ultimi giorni si scateneranno tutti. Per ora tutti cercano di fare le uscite. Se l’Inter dovesse prendere Messi diventerebbe protagonista indiscussa“.