Accardi: “Correa? Inter, avrei tenuto Esposito. CR7 fuori contesto: Juve lo venderei di corsa”

L'agente Accardi ha parlato dell'arrivo di Correa all'Inter e del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Oggi non vedo una squadra in grado di pagare Cristiano Ronaldo. Poi nel mercato ci sta tutta. Credo che resterà alla Juventus. È sempre protagonista. Nel bene e nel male. Se capisse come interpretare il suo ruolo in campo e fuori potrebbe diventare importante".