Accardi: “Inter? Serve tranquillità, si sta esasperando tutto. Credo che il mercato…”

Beppe Accardi è intervenuto nel corso del TMW News, analizzando inizialmente i problemi dell’Inter: “Il rischio delusione c’è e mi sembra che si stia esasperando tutto. Così facendo in questi casi non si ottiene nulla di buono. Mi auguro che il tecnico ritrovi più tranquillità e possa trasmetterla ad una squadra che può ancora dire la sua. La campagna acquisti estiva? Credo che l’Inter abbia fatto un buon mercato, poi nel calcio c’è sempre una squadra che vince, due-tre che lottano per il titolo e altre che restano indietro. Dire ora che ci siano state delle falle è troppo facile. In un campionato del resto ci sono momenti di crisi e altri in cui gira tutto bene”.