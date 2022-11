Accardi: “Giovani? In Serie A manca coraggio. E c’è un problema tattico perché…”

"Non è vero che i giovani stranieri costano meno. Gavi e Pedri quanto costano? Ma pensate che un giocatore che sale dalla C alla A chiederebbe gli stessi soldi di questi due? Ci vuole solo coraggio con i giovani. Ricordatevi la storia di Raspadori e di com’è sbocciato con il Sassuolo. Si fanno male gli attaccanti, viene messo in campo e diventa quello che è. Il problema è tattico. Le squadre italiane sono speculari al risparmio, noi vogliamo il miglior risultato con il minor sforzo. In Europa invece si gioca uno contro uno e per giocare così devi pedalare. L’Atalanta ad esempio è la squadra più europea delle italiane".