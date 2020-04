Accardi: “Taglio degli stipendi? I club vogliono approfittarne. Se i soldi…”

“Il campionato riprenderà, è un obbligo per il sistema. L’azienda calcio comunque non andrà in sofferenza come altre, avrà dei problemi ma da quando si ricomincerà tutti dimenticheranno questa vicenda”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Taglio stipendi: come la vede?

“Bisogna partire da un presupposto: non esiste un accordo unilaterale. Nessuno può risolvere il problema senza l’accordo con i calciatori. Credo che qualcuno non accetterà, come è normale che sia. Ognuno ha situazioni differenti. In Belgio hanno chiesto ai calciatori di fare una donazione agli ospedali e i vari enti sanitari da 1500 euro. Parliamo di un campionato che non è ricco come il nostro. Ma noi siamo italiani… e pensiamo sempre ad approfittare delle situazioni”.

Crede che qualche club voglia approfittarne?

“Si. Hanno preso i diritti televisivi, non hanno grosse perdite. Magari perdono qualche incasso. Ma gli incassi influiscono relativamente. Se i soldi andassero agli ospedali o fossero destinati in beneficenza a chi ha bisogno sarei d’accordo con il taglio degli stipendi, ma così no”.