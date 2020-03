Inter, accelerata per Kumbulla: due le contropartite scelte per accontentare il Verona

Marash Kumbulla rimane uno dei primi obiettivi di mercato dell’Inter: il giovane difensore albanese del Verona, classe 2000, ha favorevolmente impressionato la dirigenza nerazzurra, che è pronta ad accelerare per battere la concorrenza e assicurarsi il suo cartellino. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero già state individuate le contropartite tecniche da utilizzare per convincere gli scaligeri:

“L’Inter è consapevole delle valutazioni che girano attorno al gioiellino albanese ed è assolutamente in partita: prendere Kumbulla vorrebbe dire fare un investimento per il futuro, ma con ottime probabilità di raccoglierne i frutti. I contatti con gli agenti del difensore vanno avanti da gennaio, ma occorre innanzitutto soddisfare le richieste del Verona. Ebbene, da questo di vista l’Inter ha un vantaggio, avendo prestato al club gialloblù Dimarco e Salcedo. Ebbene, entrambi potrebbero essere inseriti nell’operazione per portare Kumbulla alla corte di Conte“.