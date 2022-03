Attacco Inter, error 403: “Accesso negato alla rete”. Dzeko-Lautaro, involuzione da incubo

Involuzione totale. L'attacco dell'Inter completa la quarta partita di fila senza gol, e ora i numeri si fanno davvero preoccupanti

"Quante volte vi sarà capitato, provando ad accedere ad internet, di vedervi apparire una schermata con l’errore 403, vale a dire «accesso negato alla rete». Ecco: è quello che sta succedendo all’Inter. Perché 403 sono i minuti consecutivi senza lo straccio di un gol segnato, un’involuzione che neppure nei peggiori incubi per una squadra che sapeva segnare con gli occhi bendati. E sì, accesso negato alla rete anche per Dzeko e Lautaro, problemi di connessione evidenti, la sensazione di non sapersi rendere neppure pericolosi, di non riuscire più neppure a rovinare i pensieri altrui, oltre che le giocate".