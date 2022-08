Accordo Sky-DAZN, il Codacons: “Soluzione cervellotica. Chiediamo immediatamente…”

Ecco il comunicato ufficiale del Codacons in merito all'accordo raggiunto tra Sky e DAZN per i diritti TV della Serie A

In un servizio della rivista Notizie.com si riferisce la rabbia del Codacons per l’accordo tra SKY e DAZN. Confermiamo integralmente il contenuto dell’articolo riguardo la cervellotica soluzione escogitata, eccezion fatta per la frase “sono dei delinquenti”: infatti, se sicuramente tutti insieme i soggetti coinvolti hanno commesso un illecito, questo è semmai di tipo civile e amministrativo. Non possono quindi essere definiti delinquenti, che è un termine esclusivamente destinato a chi commette reati penali.