Inter, Marotta e Inzaghi accontentati. Acerbi, è braccio di ferro tra Zhang e Lotito

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che tutti aspettavano, Inzaghi in primis: Skriniar non è in vendita, il difensore rimarrà ancora in nerazzurro. Dal Psg nessun rilancio, ma sempre la stessa offerta: 55 milioni bonus compresi. I francesi erano convinti che l'Inter accettasse perché con l'acqua alla gola, il presidente Zhang, invece, ha detto no.

"Inzaghi e Marotta allineati e lo hanno detto a Lecce e ribadito anche al presidente. Se l'Inter resta questa può essere competitiva. Senza Skriniar possono essere anche guai, anche perché ancora manca il sostituto di Ranocchia. Dovrebbe essere Acerbi, ma tra Lotito che impone degli oneri per un giocatore che non può più giocare e Zhang che non vuole pagare nemmeno il corrispettivo di un prestito, è un braccio di ferro che vincerà chi avrà meno fretta dell'altro. Skriniar fuori dal mercato non significa che non possa partire Dumfries, ma al momento non ci sono offerte dal Chelsea", si legge su il Giornale.