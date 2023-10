Acerbi: “Per valere certe cifre bisogna dare qualcosa in più. Tutto in mano nostra”

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha commentato la sconfitta rimediata a Wembley dall'Italia contro l'Inghilterra: "Ci è mancata un po' di fiducia in noi stessi per far sì che loro avessere un po' di timore. Nel primo tempo, oltre al rigore che è stata un'azione un po' rocambolesca, loro hanno fatto veramente poco. Forse non abbiamo creduto abbastanza in noi stessi per far male a una squadra come l'Inghilterra, hanno grandissimi giocatori ma potevamo fargli male. Nel secondo tempo abbiamo iniziato non benissimo, poi sul 2-1 non era facile, potevamo essere più equilibrati e attenti, serviva più cattiveria, poi si può anche sbagliare, ma ci vuole quella voglia, quella determinazione: vedevo Kane e gli altri difendere fino al limite dell'area.