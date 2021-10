Lazio, Acerbi salta l’Inter. Due giornate di squalifica: “Insulti al Direttore di gara”

Alla ripresa l'Inter se la vedrà con la Lazio di Sarri che dovrà fare a meno del difensore espulso contro il Bologna

Il difensore della Lazio è, infatti, stato squalificato per due giornate "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere al 31' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi", come riporta il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo.