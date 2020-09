Repubblica – Acerbi, saltata la trattativa con la Lazio. Napoli e Inter pronte a inserirsi

Problemi per il rinnovo di Francesco Acerbi con la Lazio. Il difensore non trova l’accordo col club biancoceleste e potrebbe cercare un’altra destinazione per il futuro.

“Francesco Acerbi non ha nemmeno atteso di svestire la maglia azzurra per rovesciare il tavolo della trattativa con la Lazio. Guadagna 1,7 milioni, ne vorrebbe 3, firmerebbe per guadagnarne 2,7. E qualcuno pronto a darglieli non farebbe fatica a trovarlo: Napoli (per sostituire Koulibaly) e Inter”, si legge su Repubblica.