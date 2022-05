CdS – Acerbi, in estate addio alla Lazio: Lotito fissa il prezzo, Inter in pole

L'esperto difensore lascerà la Capitale al termine della stagione: su di lui ci sarebbero i nerazzurri del suo ex allenatore Inzaghi

Le strade di Francesco Acerbi e della Lazio si separeranno al termine della stagione. Sull'esperto difensore, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe l'Inter del suo ex allenatore Inzaghi: "Acerbi andrà via. C'è un prezzo fissato per l’uscita: 6-7 milioni, Inter in pole".