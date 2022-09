TS – Acerbi, esordio positivo. E per Inzaghi è una doppia vittoria: il motivo

Esordio positivo per Francesco Acerbi con la maglia dell'Inter. Per l'ex Lazio non è stato semplice tornare in campo dopo tre mesi ma per Inzaghi è una doppia vittoria come spiega Tuttosport:

''Nel reparto arretrato l’attenzione era puntata soprattutto su Acerbi , al debutto in nerazzurro. Un discorso che vale doppio per Inzaghi, visto che è stato il tecnico piacentino a volere fortemente il centrale già allenato ai tempi della Lazio. La decisione di schierare Acerbi al posto di De Vrij rientra in una logica complessiva che Inzaghi spiega così: «Tutti i ragazzi sanno che c’è competizione tra di loro, gliel’ho fatto capire in queste otto partite che ho bisogno di tutti, che ci saranno rotazioni e che tutti saranno coinvolti. Giocando così tanto ho l’esigenza di usare tutti i giocatori. A Udine sarà la quarta partita in dieci giorni contro una squadra in serie positiva da cinque giornate di campionato. In brevissimo tempo dovrò capire quale sarà la formazione migliore per quella gara». Un’alternanza indispensabile per evitare cali come quello accusato dall’Inter tra febbraio e marzo di quest’anno, decisivo poi ai fini della volata scudetto''