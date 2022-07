Repubblica – Acerbi soluzione low cost per l’Inter: ecco quanto chiede Lotito

Acerbi non è stato convocato per la seconda parte del ritiro della Lazio in Germania e andrà via: l'Inter ci sta pensando

Il futuro di Francesco Acerbi sarà lontano dalla Lazio. Il difensore, infatti, non è stato convocato per la seconda parte del ritiro biancoceleste in Germania e sarà ceduto. Come sottolinea Repubblica, "l’Inter ci pensa come possibile affare low cost, Simone Inzaghi vuole un uomo in più nel reparto, e Lotito chiede 5 milioni".