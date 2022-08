Acerbi, Marotta lavorerà a oltranza. Margini di manovra quasi nulli, a meno che…

"Il centrale biancoceleste costerebbe 2,2 milioni netti di ingaggio e arriverebbe in prestito gratuito, l’accordo è già stato raggiunto in ogni dettaglio. Si parla di cifre irrisorie, considerato l’andazzo generale di un mercato ormai fuori controllo, ma finora hanno prevalso le ragioni di bilancio. Perché, per quanto contenuto, si tratta comunque di un sacrificio che non era nei piani di Zhang. La missione di Marotta è quella di convincere il presidente circa il rischio di compromettere obiettivi e ambizioni stagionali per un mancato sforzo, con possibili ripercussioni anche sugli introiti dei prossimi mesi. Per non parlare del malumore del tecnico di fronte alle promesse disattese. Per evitare tutto ciò restano solo 24 ore circa, durante le quali Marotta lavorerà a oltranza. Senza la cessione di Gosens, su cui è piombato nelle ultime ore il Bayer Leverkusen, i margini di manovra restano pressoché inesistenti, a meno di reperire un profilo che costi addirittura meno di Acerbi. Ma per ora all’orizzonte c’è il vuoto e il conto alla rovescia si sta esaurendo, con il rischio di obbligare Inzaghi a piazzare toppe qua e là", spiega Gazzetta.it.