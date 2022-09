Inter, c’è un nuovo duello in difesa. Acerbi si ricandida subito per un posto da titolare

"Francesco Acerbi ha fatto il diavolo a quattro per vestirsi (in prestito) di nerazzurro e tanta fatica sembra essere presto ricompensata: «Non sono una comparsa...», ha detto un po’ piccato l’ex Lazio dopo un esordio coi fiocchi in Champions. E non sarà una comparsa anche in campionato dove già domenica si ricandida a prendere il posto di De Vrij: il loro è il nuovissimo duello aperto tra quelli della difesa", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Da un lato l’olandese declinante e con contratto in scadenza 2023 (di rinnovo al momento neanche l’ombra), dall’altro un fedelissimo di Simone con una enorme voglia di rivincita. Insomma, Inzaghi ha trovato un titolare in più, che potrebbe contendere il ruolo di “braccetto” mancino anche a Bastoni, ma che sarà soprattutto in ballottaggio con l’altro ex laziale. Il tecnico valuterà di volta in volta avversari, stato di forma e calendario, poi deciderà, Ma una cosa è acclarata: le pressioni di Simone su Zhang per un ultimo sforzo in difesa sul mercato erano più che sensate", precisa il quotidiano.