Inter, Acerbi vorrebbe raggiungere Inzaghi: ipotesi scartata, le idee sono altre

L'esperto difensore della Lazio è ormai in rotta con l'ambiente, e a fine stagione potrebbe lasciare la Lazio

L'episodio del sorriso al termine della sfida (persa) contro il Milan potrebbe rappresentare il definitivo capolinea dell'avventura di Francesco Acerbi alla Lazio: l'esperto difensore è ormai in rotta con l'ambiente biancoceleste, e al termine della stagione potrebbe cambiare aria. Da capire chi potrà dargli "asilo": secondo calciomercato.com il giocatore "vorrebbe riavvicinarsi a Simone Inzaghi e un trasferimento all'Inter lo vedrebbe di buon occhio, ma il club nerazzurro non sta fornendo al centrale italiano una sponda valida. Non a quelle cifre, non per un giocatore con la sua età, perché anche in casa nerazzurra si guarda al futuro con l'obiettivo di inserire giocatori molto più futuribili in rosa".