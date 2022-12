Inter, Acerbi: “Dovevamo fare qualcosa in più, ma saremo pronti per il Napoli”

Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all'amichevole tra Reggina e Inter al Granillo. Ecco le sue parole raccolte

Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all'amichevole tra Reggina e Inter al Granillo. Ecco le sue parole raccolte da TMW:

"Non abbiamo preso gol, anche se non siamo stati brillantissimi. Dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto sui movimenti e l'aggredire, la Reggina aveva troppa libertà di pensiero. Comunque è andata abbastanza bene. Contro il Napoli servirà una squadra diversa ma manca ancora un pochino e quando rientreranno tutti arriveranno le partite che contano, e daremo di più".