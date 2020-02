Acerbi: “Niente sorpasso sull’Inter? Ma ottima prestazione. Un punto guadagnato”

Francesco Acerbi, dopo il pari della Lazio nel recupero contro il Verona, ha parlato ai microfoni

-Niente sorpasso sull’Inter, ma…

Ma abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo preso tanti pali contro una squadra solida e forte che aggrediva uno contro uno e ci ha messo in difficoltà. Ma abbiamo creato tanto e abbiamo preso un punto in più e zero gol incassati. Non si può sempre vincere. Malgrado il rammarico che non nascondo bisogna uscire a testa alta e non demoralizzarsi perché sarebbe sbagliato e poi abbiamo comunque recuperato un punto sulla quinta e anche un punto sull’Inter. E’ un punto in più guadagnato su tutte.

-Juric dice che la Lazio non ha niente di meno rispetto a Juve e Inter…

Lo ringrazio. Abbiamo dimostrato in campionato di fare buonissime prestazioni e essendo là ce la giochiamo con tutte. Dipende dalle altre ma soprattutto da noi che vogliamo andare in CL. Gli altri hanno le coppe, noi no e forse questo è una cosa in più per noi. Vedremo dove saremo tra due mesi e tireremo le somme. Ci guardiamo tutti i giorni negli occhi, vogliamo fare grandi cose ma non pronunciamo mai la parola scudetto. Sotto una posizione Champions non possiamo andare per l’annata che stiamo facendo, non ci voglio neanche pensare, ma la parola scudetto non la diciamo mai. A sei-sette giornate dalla fine, se fossimo ancora lì sarebbe sciocco non provarci.

-Cosa può fare la differenza con le altre rivali?

Anche noi con i cambi abbiamo fatto la differenza finora. tutti quelli che hanno giocato hanno dato loro contributo. Normale che la differenza la fa cosa si vuole e anche un po’ di fortuna. La voglia, la solidità mentale, l’umiltà, anche la lucidità in certi momenti della partita, perché ci sono anche gli altri, dipende dall’approccio alla partita, è fondamentale per andare sempre più in alto. Anche l’anno scorso nella qualità dei singoli non siamo meno degli altri, ma la differenza la fa la testa e la voglia. Siamo consapevoli di poter fare grandi cose, continuiamo così perché è importante.

(Fonte: SS24)