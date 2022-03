Acquafresca: “Inter, stravedo per Inzaghi ma ora è sfortunato. Per lo scudetto…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro a proposito del momento di difficoltà che sta vivendo la squadra campione d'Italia

I campioni d'Italia riusciranno a confermarsi quest'anno? Sul tema si è soffermato Robert Acquafresca, ex attaccante dell'Inter e non solo, nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio. Ecco le sue parole: “Vedo meglio Milan e Napoli rispetto all’Inter. I nerazzurri mi sembrano in difficoltà, stravedo per Inzaghi ma al momento è un po’ più sfortunato”.