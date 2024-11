In estate non ci sono stati tanti acquisti, Oaktree ha pensato a confermare la rosa dello scorso anno. Due investimenti fatti

Non grandi acquisti, ma investimenti per il futuro. In estate, con l'arrivo della nuova proprietà americana Oaktree , l'Inter ha confermato la rosa che ha conquistato la seconda stella, rinnovato i campioni e investito su alcuni giovani di prospettiva.

"Futuro, in casa nerazzurra, significa anche scommettere sui Bisseck di domani, ed è in questo senso che va letto l’acquisto di Palacios, profilo per il quale Ausilio ha battuto una strada simile a quella che ha condotto il tedesco ad Appiano. L’argentino arrivato dall’Independiente Rivadavia, insieme con Josep Martinez ingaggiato dal Genoa, sono stati gli unici acquisti a titolo definitivo del primo mercato targato Oaktree. Ed entrambi hanno firmato fino al 2029. In viale della Liberazione si augurano che tra cinque anni, insieme ai pilastri alla Lautaro, ci possano essere anche loro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.