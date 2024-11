Tra le questioni importanti da risolvere c'è quella delle strutture. Gli allenamenti dovrebbero avvenire a Interello, mentre per le partite confermate le anticipazioni delle ultime ore. Si legge infatti: "Per quanto riguarda lo stadio, i fari sono puntati su un vero gioiellino, ovvero il “Varesina Stadium” di Venegono Superiore dotato da una tribuna coperta da 600 spettatori, già chiesto dal Milan nella perlustrazione di terreni da gioco utilizzabili per la sua, di Under 23. La Varesina, attualmente al secondo posto nel Girone B di Serie D, è una società ricca e ambiziosa e - soprattutto - è un centro di formazione Inter.

Il fatto che punti a conquistare la promozione in Serie C è un motivo in più per unire gli sforzi, considerato che per giocare nella categoria occorre rispettare una serie di parametri infrastrutturali che richiedono costi che potrebbero essere divisi tra i due club. Non è praticabile invece l’ipotesi Arena Civica, dove gioca l’Inter Women: il club nerazzurro aveva fatto i lavori insieme all’Alcione (che allora giocava in Serie D), ma i vincoli sull’impianto rendono impossibile utilizzarlo per la Serie C (l’Alcione - che in campionato gioca al Breda di Sesto San Giovanni - vi farà giocare lì la Primavera con il ritorno della bella stagione)".